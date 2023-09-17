В Ростове сотни домов останутся без электричества с 18 сентября

Отключения начнутся в понедельник, 18 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове сотни домов останутся без электричества на новой неделе с 18 по 22 сентября. График отключений света опубликован на сайте компании «Донэнерго».

18 сентября

9.00 — 13.00

Ул. Шаумяна 36, 36А, 36/40, 23, 40, 40 А; ул. Садовая 34/41, 36, 36А, 38, 44; ул. Серафимовича 25-27; ул. Социалистическая 27-53, 40-54; пер. Островского 35-41, 34-36; просп. Буденновский 19А/55, 23.

9.00 — 17.00

Ул. Детская 137-207, 136-184, 184«А»; пер. Конный 25-45, 34-56; ул. Книжная 125-159, 140-170; пер. Красной Звезды 33-43, 32-48; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60; ул. Книжная 43-123, 58-138; ул. Новостроевская 25-151, 32-158; ул. Детская 77-139, 74-138; ул. А. Блока 43-59, 38-52; ул. Я. Колоса 27-41, 32-46; пер. Гельца 21-113, 18-64; ул. М. Расковой 52-56; пер. Конный 45, 56; пер. К.Звезды 47-67, 32-70; пер. Ударников 45-81, 56-82; пер. Молочный 31-83, 36-62; ул. Книжная 59-75, 170-194; ул. Солидарности 131-209; ул. Набережная 203-295; пер. Аэроклубовский 1-3, 4-6; ул. Лелюшенко 7, 7«Б», 9, 9/1, 9/2; ул. Миронова 3/2; пер. Кристальный, 5; просп. Стачки 400, 266, 252/2, 290/2, 243А, 254/1, 248, 298, 302, 304, 306, 312/1, 318, 253А, 255/2, 257, 257А, 259, 259А, 251А; ул. Капитанская 5; ул. Малиновского 13/2; ул. Пескова 17П, 17Т, 17/4, 17Д, 17Е, 17Г, 17/5; ул. Любительская 37; С/Т «Ростовэнерго»; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; ООО «Астрагал».

13.00 — 16.00

ул. Шаумяна 40; ул. Садовая 36; ул. Серафимовича 25; ул. Социалистическая 50/37; просп. Буденновский 19А/55, 23.

19 сентября

8.00 — 17.00

ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-ая Пролетарская 37-67, 34-64.

9.00 — 17.00

Нижний Железнодорожный проезд 91-101, 103А, 134А; просп. 40 Лет Победы 13/5, 27Б, 37/1, 37Д, 37Е, 37Ж; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; ул. Миронова 8А, 12, 12/1, 12/2, 12Б, 12Г, 14, 14А, 14Г; ул. Думенко 7/9 ; ул. Белорусская 132-174; ул. Енисейская 1-29, 2-30; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; пер. Самарский 25-45, 40-76; пер. Ильменский 39-75, 38-72; пер. Мезенский 25-37, 28-34; ул. Солидарности 1-125,2-114; пер. Норильский 14-28; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40; ул. А. Блока 27-39, 28-36; пер. Валуйский 1-7, 2-8; ул. Гипсовая 1-23, 2-26; пер. Жлобинский 1-17, 4-22; ул. Кузнечная 1, 49-89, 99, 54-102; пер. Молодогвардейский 37, 49-95, 26-72; пер. Парниковый 1-13, 2-6; ул. Портовая 506-518, 545-551; пер. Урицкого 27-35, 28-52; ул. Циолковского 49-63, 35/16; пер. 1-й Буковый 1-11, 2-16; пер. Дозорный 1-13, 2-24; ул. Магнитогорская 13-31, 52-104; ул. 2-я Степная 1-27, 2-24; ул. 3-я Степная 1-23, 2-22; ул. 4-я Степная 1-21, 2; пер. Строительный 8-42, 9-31; просп. Семашко 93/139, 99/248, 114; ул.. Варфоломеева 238, 246, 248; ул. Филимоновская 137, 139; ул. Малюгиной 128-138, 163.

10.00 — 13.00

Ул. Московская 70, 72, 76/32; просп. Ворошиловский 29; ул. Станиславского 57-83, 92-118; пер. Газетный 19-27, 20-32; ул. Московская 74-76; ул. Тургеневская 73-89, 66-78.

13.00 — 16.00

Ул. Тургеневская 28-48; ул. Баумана 13-43, 20-54; пер. Соборный 14-16; Центральный рынок.

20 сентября

9.00 —17.00

Ул. Добровольского 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5А; ул. Пацаева 11, 13; ул. Комарова, 3/3; ул. Миронова 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2; ул. Вити Черевичкина 6-42, 13; ул. Рябышева 11-83, 8-58; ул. Тюхряева 29-67, 28-64; ул. 30-я линия 14-32, 11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59; ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80.

9.00 — 14.00

ул. Портовая 292, 298.

9.00 — 20.00

ул. Черепахина 171-185; пер. Доломановский 94А; ул. Варфоломеева 105-169; ул. Катаева 187-229, 150-194; ул. Черепахина 147-185, 128-154; пер. Доломановский 73/160, 73-93, 82-94; пер. Гвардейский 40-44.

10.00 — 16.00

просп. Буденновский 91, 93, 97; пер. Островского 143; ул. Черепахина 213-241, 243/97; ул. Катаева 258, 293, 295.

21 сентября

9.00 — 17.00

Ул. Пахотная 86-182, 31-127; ул. Равенства 69-89, 66-84; ул. Новостроевская 153-171, 162-180; пер. Руднева 75-83, 82-84; пер. Гарибальди 80-84, 83-85; просп. 40-летия Победы 210-216.

9.00 — 13.00

Ул. Зорге 66, 70/1, 68, 70, 72.

22 сентября

9.00 — 16.00

Ул. 2-я Володарского 156, 197-215, 164/7, 251; ул. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 176-196; ул. Минаева 41, 45; ул. Портовая 254-334; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13.

9.00 — 20.00

ул. Черепахина 171-185; пер. Доломановский 94А.