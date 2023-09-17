Новая неделя в Ростовской области начнется с резкого потепления

В Ростовскую область вернется теплая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в начале новой недели, 18 и 19 сентября, ожидается резкое потепление. Прогноз опубликован на сайте ростовского гидрометцентра.

По данным синоптиков, по ночам температура будет составлять от +10 до +15 градусов. Днем столбик термометра может подниматься до +19 — +24 градусов, местами — до +27. Серьезных осадков в этот день не предвидится. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

В Ростове также ожидается ясная и теплая погода. Днем 18 сентября прогнозируется +22 — +24 градуса, 19 сентября — +24 — +26.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что прохладная по-осеннему погода придет в область в последнюю декаду сентября. Начиная с 20 сентября, столбик термометра снизится до +22 -+23 градусов.

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