В российских регионах запустили новую мобильную технологию

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В России внедрили технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Благодаря новшеству, аксессуар сможет принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет, при этом телефон может полностью разрядиться или даже не находиться рядом. Запуск такой услуги начался в пяти регионах страны.

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счета. Но постоянного подключения к смартфону через Bluetooth не потребуется. Для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном.

Такая возможность автономного использования устройств появилась у МегаФона. При этом все важные функции сохраняются.

- Если на смартфоне и умных часах разные номера, использовать устройства бывает довольно неудобно. И это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно пользоваться мобильными сервисами на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую возможность, – прокомментировал директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

На первом этапе к проекту подключат абонентов в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове, но постепенно услуга начнет появляться в других регионах страны.

Подобная технология уже используется мобильными операторами в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии.