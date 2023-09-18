В онкоцентре Ростова проведут бесплатный прием для выявления опухолей шеи и головы

Если долго болят язык и горло, нужно обратиться к врачу. Фото: пресс-служба онкоцентра.

20 сентября, в среду, специалисты ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России проведут бесплатный прием пациентов, у которых есть подозрение на наличие опухолей органов головы и шея. Об этом сообщает пресс-служба центра.

- Регулярные профилактические осмотры позволяют выявить опухолевые процессы на ранних стадиях, когда излечение достигает 80-90%. Кроме того, это возможность обратить внимание пациентов на хронические заболевания, которые со временем могут вызвать рак, – говорит заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н. Марина Енгибарян.

Пациентов будут принимать оториноларинголог, онколог, дерматолог и челюстно-лицевой хирург.

На раковые опухоли органов головы и шеи приходится около 5% общего числа онкологических болезней. Если выявить болезнь поздно, она может протекать крайне агрессивно.

Врачи назвали самые распространенные симптомы рака органов головы и шеи. Могут болеть язык, горло, появиться пятна во рту, будет нарастать осиплость и присутствовать ощущение кома в горле. Кроме того, есть вероятность, что будут постоянно течь слезы, неметь язык и губы, а в носу сохранится заложенность. При наличии любого из этих симптомов в течение трех недель и более нужно обращаться к врачу.

Прием проведут с 9.00 до 15.00 по адресу в Ростове: ул. 14-линия, д.63, консультативно-диагностическое отделение, кабинет №106. Требуется предварительная запись по телефону. Ее можно сделать, позвонив по номерам: +7 (863) 200 1000 (доб. 131), +7 (863) 3000 200 (доб. 131).

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