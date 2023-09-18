В Ростове-на-Дону при поддержке банка «Центр-инвест» прошел XIV Фестиваль науки Юга России

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

На стадионе «Ростов Арена» 16 сентября прошел XIV Фестиваль науки Юга России, который собрал представителей лучших университетов Юга, экспертов и ученых. Традиционно партнером мероприятия выступил банк «Центр-инвест».

Главной темой Фестиваля науки стала связь между научными достижениями прошлого, настоящего и будущего. В мероприятии приняли участие представители научно-образовательных организаций России, предприятий промышленности и бизнеса, студенческих научных обществ и конструкторских бюро, а также молодые ученые и изобретатели.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков принял участие в торжественной церемонии открытия фестиваля. В своем приветственном выступлении Василий Высоков отметил, что бизнесу сейчас нужны таланты, и фестиваль предоставляет возможность для молодежи увидеть и реализовать весь свой потенциал для развития науки и технологий.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Не бойтесь пробовать и начинать что-то новое. Мир талантлив, и каждый из нас должен уметь видеть неочевидное, добиваться невероятного и делать невозможное. Участие в Фестивале науки — это первый шаг к вашему будущему, — отметил профессор Василий Высоков.

Банк «Центр-инвест» подготовил интеллектуальные викторины и ребусы. Участие в них приняло более 2000 человек. Также на стенде банка участники фестиваля могли заполнить заявку на ежегодный открытый конкурс «Умная стипендия», который банк проводит совместно с Фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО». Победители конкурса получат стипендию в размере 50 000 рублей и возможность пройти стажировку в банке «Центр-инвест», а также обучение у лучших специалистов Акселератора банка.

«Центр-инвест» успешно реализует ESG-модель ответственного бизнеса в экономике трансформаций, поддерживает образовательные и культурные проекты, создает условия для развития талантов в регионе и их глобальной конкурентоспособности в интересах нынешнего и будущих поколений.

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