В новых регионах России ПСБ выдал первую льготную ипотеку под 2% годовых

Фото: предоставлено пресс-службой ПAO «Промсвязьбанк»

В Мариуполе Донецкой народной республики местный житель первым в новых регионах России получил от ПСБ льготную ипотеку под 2% годовых.

За 5 миллионов рублей мариуполец купил в новостройке однокомнатную квартиру общей площадью 52 кв метра. Первоначальный взнос у него составил 16%. Займ выдали сроком на 60 месяцев. Эскроу-счет для ипотеки открыли в ПСБ.

— ПСБ первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению широкую линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование. В дальнейших планах — расширение нашего участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах, — сообщил вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

Запущенная Минстроем России программа жилищного строительства с использованием механизма долевого участия стала важным шагом для развития ипотечного рынка в новых регионах. Продают квартиры в строящихся домах по федеральному о долевом строительстве (закон 214-ФЗ).

По этому закону для покупки должен быть открыт эскроу-счет — специальный счет, открываемый в банке на имя дольщика, на котором средства хранятся до момента завершения строительства и сдачи объекта жилой недвижимости. Таким образом гарантируется надежность вложений заемщиком.

Реклама. ПAO «Промсвязьбанк». Лицензия №3251 выдана Банком России 17 декабря 2014 г., без ограничения срока действия