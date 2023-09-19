Донской регион вошел в пятерку самых популярных направлений внутреннего туризма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область вошла в 2023 году в число самых востребованных направлений внутреннего туризма, уступив Краснодарскому краю, Москве и Санкт-Петербургу. Об этом говорят данные анализа летних путешествий от Big Data и сервиса бронирования отелей МТС Travel.

Традиционно абсолютным лидером по въездному турпотоку летом стал Краснодарский край. Каждая десятая поездка по стране была именно в этот регион. В прошлом году Краснодарский край также удерживал лидерство среди всех регионов России по количеству поездок летом. В этом сезоне показатель увеличился еще на 3%.

Этим летом в пятерку популярных направлений также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская область, республика Татарстан. Суммарно на эти регионы приходится почти треть от всего турпотока летом по стране.

В число перспективных туристических регионов также вошли Мурманская, Амурская и Калининградская области, республики Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

- Большую часть туристов, прибывающих в донской регион, составляют транзитные автопутешественники. Поэтому особое значение имеет покрытие главной дорожной артерии Ростовской области – трассы М4 «Дон». Так, в преддверии туристического сезона 2023 было улучшено покрытие на восьми отрезках автомагистрали. Например, между Каменском-Шахтинским и Глубоким, на участках вдоль хуторов Ястребиновского, Павловки, Грачева, поселка Дорожного, а также на перекрестке с Самарским шоссе и в других местах, – рассказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

По словам директора АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяны Горяйновой, интерес путешественников к Донскому региону закономерен. Она отметила, что в регионе активно развивается гастрономический и экологический туризм, а также индустриальный туризм с экскурсиями на винзаводы и фабрики народно-художественного промысла.