В Ростовской области разыскивают 10-летнюю пропавшую девочку

Вечером 19 сентября ребенка видели в одном из дворов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области разыскивают 10-летнюю девочку. Школьница пропала вечером 19 сентября. Информацию об этом «КП-Ростов-на-Дону» подтвердила мать ребенка.

В последний раз девочку видели в 17.30 о дворе между улицами Гайдара, 9 и Октябрьской, 151. Подростки сообщили матери школьницы, что видели ее в районе парка Авиаторов. Однако точное место показать отказались.

В день исчезновения на ребенке были розовая кофта, джинсовая куртка, джинсовая кепка, белые кроссовки и штаны с Микки Маусами.

Близкие обратились в полицию. В пресс-службе донского управления МВД пообещали прокомментировать информацию в ближайшее время.