Рекорды Ростова-на-Дону: недвижимость подорожала на 4%, объем возводимого жилья вырос на 13%, а спрос – почти в 2 раза

Фото: пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

По данным департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия», спрос на первичную недвижимость в Ростове-на-Дону демонстрирует рост. Так, число сделок по покупке квартир в столице ЮФО по итогам первых 8 месяцев 2023 года составило 11,8 тыс. ед. по всему первичному рынку, что почти в 2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Анны Сапегиной, заместителя коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия», средневзвешенная стоимость квадратного метра в Ростове-на-Дону к августу 2023 года выросла за год на 4% до 106 тыс. рублей. Основу спроса на первичном рынке Ростова-на-Дону составляют массовые сегменты: стандарт– и комфорт–классы аккумулировали 92% общего числа сделок в I полугодии 2023 года.

По результатам исследования «Неометрии», к августу 2023 года объем возводимого в Ростове-на-Дону жилья вырос на 13% с начала года до 2,3 млн кв. м (или 48 тыс. квартир). В целом по Ростову-на-Дону обеспеченность жильем постоянного населения составляет 30,9 кв. м/чел.

Фото: пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Напомним, что в Ростове-на-Дону федеральный застройщик «Неометрия» реализует два проекта – клубный дом «Вместе» и жилой квартал «1799».

КД «Вместе» - современный проект, сочетающий в себе smart-технологии, выгодное расположение, разнообразие планировок, высокий уровень безопасности, благоустроенную территорию и совершенный уровень сервиса 24/7. Дом располагается в зеленой локации в западной части Ростова-на-Дону в 10 минутах от центра — на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Проект реализуется совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design, которое разработало дизайн для лобби. Входная группа выполнена во французском стиле с панорамным остеклением и использованием благородных материалов. Проект отличается повышенным уровнем безопасности, включающим в себя пять систем: приватный двор с разделением на три зоны, круглосуточную систему видеонаблюдения, въезд в паркинг только для резидентов с помощью идентификации автомобилей UHF RFID, закрытые блоки всего на пять квартир.

ЖК «1799» - проект бизнес-класса, расположенный в начале улицы Пушкинской, в центральной локации города. 1799 — год рождения Александра Сергеевича Пушкина, и концептуально проект вдохновлен творчеством великого русского поэта. В основе концепции «1799» лежит философия Cittaslow, которая ставит в центр внимания благополучие человека и стремится создать гармонию между ним и окружающей средой. Жилой квартал «1799» возводится на территории 2,5 га, проектом предусмотрено строительство четырех 10-этажных зданий. Архитектурное зонирование и умеренная этажность позволят органично вписать их в окружающую среду. Также в жилом квартале будет создана комплексная система «умного» дома, включающая в себя видеоконтроль всех детских площадок, лифтов и проездов паркинга, автоматический учет потребления коммунальных ресурсов и возможность управлять сервисами квартала в одном мобильном приложении.

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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