В Ростовской области стали чаще покупать строящееся жилье в ипотеку

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Жители Ростовской области получили в августе 13,4 млрд рублей на покупку недвижимости, по данным Сбера. Это на 30% больше, чем в июле. Основная доля выдач приходится на программы с господдержкой («Семейная ипотека», «Господдержка», «IT-ипотека»). По этим программам дончане чаще всего приобретают первичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 66%.

Как отмечают специалисты банка, всего за 8 месяцев 2023 года было выдано 63 млрд рублей. Это на 143% больше, чем по итогам прошлого года.

- Мы отмечаем увеличение ипотечных сделок с июня в большинстве крупнейших регионов страны, среди них и Ростовская область. Рекордным месяцем за год стал август. Еще мы фиксируем, что интерес жителей региона сместился в сторону покупки квартир на первичном рынке: 66% против 34%. Востребованность строящегося жилья выросла, поскольку банки стали предлагать выгодные условия и сниженные процентные ставки. Кроме того, укреплению первичного рынка способствовало увеличение объема инвестиций на фоне корректировки курса национальной валюты. Также нельзя исключать влияния ключевой ставки, - рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.