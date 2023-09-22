В Ростовской области для улучшения инвестиционного климата подписано Соглашение

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На Дону для реализации бесплатного информирования предпринимателей и инвесторов о реализуемом имуществе было подписано Соглашение между Сбером, Министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области и региональным Фондом имущества. Информация в рамках Соглашения будет размещаться на Портале DA – федеральном маркетплейсе по реализации непрофильных активов.

По словам заместителя Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ольги Долговой уже сегодня на сервисе собрано около 350 ростовских активов общей стоимостью более 8 млрд рублей. Это земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили, агро- и спецтехника, оборудование, товарные знаки, готовый бизнес, и многое другое.

- Мы рады укреплению сотрудничества с Правительством Ростовской области для совместного развития бизнес-активности и улучшения инвестиционного климата в регионе, так как теперь стало значительно проще найти необходимый для роста бизнес-проект или актив, - рассказала Ольга Долгова.

Как сообщил Министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Евгений Осыченко, подписанное соглашение позволит расширить доступность информации о реализуемом имуществе. Партнерство с площадкой стало ещё одним важным инструментом, который поможет предпринимателям найти новые возможности для старта или развития бизнеса.