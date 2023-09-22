Митрополит Меркурий предостерег жителей Ростовской области от ЭКО

Митрополит Меркурий провел праздничную службу в кафедральном соборе Ростова-на-Дону. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Митрополит Меркурий провел в кафедральном соборе Ростова-на-Дону литургию в честь празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Позже, после службы, владыка поздравил прихожан с престольным праздником, отметив, что во всех жизненных ситуациях нужно молиться и веровать, особенно, когда речь идет о долгожданном родительстве.

Глава донской митрополии подчеркнул, что вмешательство ученых в процесс зачатия противоестественно по своей природе и является «мнимым знанием жизни». Примером же для православных, которые хотят иметь детей, должна быть праведная чета Иоакима и Анны - родители пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа.

- Человек никогда не должен посягать на то, что принадлежит Богу. Но должен с любовью и кротостью испрашивать себе благословение, как это делала праведная чета Иоакима и Анны. В ответ на их молитву ангел Господень явился им, сказав, что у них родится дитя, на котором исполнится Божественное обетование не только для их семьи, но и для всего народа, - напомнил митрополит Меркурий.

Представитель церкви подчеркнул: «когда Господь увидит смирение, тогда десница Божия будет пребывать и на родителях, и на детях, и на детях детей».

- Пример родителей Пречистой Богородицы как никогда научает нас всех принимать волю Всевышнего Бога, проживать собственную жизнь не противоестественным образом, но искать милости от Создателя и Его благословения. Тогда любая жизнь обретает истинный смысл, счастье и надежду на продолжение в жизни вечной, - пояснил митрополит Меркурий.

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