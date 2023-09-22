Жителям загородного поселка в Ростовской области стал доступен скоростной интернет

Фото: пресс-служба «МегаФон»

В коттеджном поселке «Факел СКВО», который находится в Мясниковском районе Ростовской области, было запущено в работу новое телеком-оборудование. Благодаря этому жителям поселка и дачникам стал доступен быстрый интернет. Теперь они смогут пользоваться голосовой связью по технологии VoLTE, а также услугами передачи данных на скорости до 150 Мбит/с.

Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность услуг связи в поселке. С момента запуска 4G мобильный интернет-трафик вырос на 70%, а голосовой увеличился на 200%. За август было прокачано 12 Тб. Такого объема хватило бы на многократный просмотр всех сезонов комедийного сериала про дачников «33 квадратных метра».

- В последние годы многие горожане переезжают в частные дома, предпочитая загородные участки, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. И один из ключевых факторов при выборе места — наличие скоростного интернета. Людям важна возможность безлимитного общения с близкими, просмотра фильмов и совершения онлайн-покупок, а также наличие необходимых ресурсов для дистанционной учебы или работы. Поэтому интернет обязательно должен обеспечивать высокую скорость передачи данных, - прокомментировал Алексей Барков, директор компании в Ростовской области.