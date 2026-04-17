Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 17 апреля

Отключения света в Ростове на 17 апреля заметят тысячи жителей сотен домов. Электричество не будут подавать в течение всего рабочего дня. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Нансена, 301-331;
- переулок Поморский;
- переулок Карельский;
- улица Зырянская;
- улица Цюрупы;
- улица Гурьевская;
- улица Абхазская;
- переулок Молдавский;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица Украинская, 88-104;
- переулок Клязьминский, 72-94;
- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Ленина, 109/5, 113/4, 115;
- переулок Обуховский, 7-11/2;
- улица Турмалиновская, 67-71;
- проспект Буденновский, 3/3;
- улица Тургеневская, 18;
- садоводческое товарищество «Светоч»;
- садоводческое товарищество «Труженик».
С 9:00 до 18:00 свет отключат по следующим адресам:
- переулок Машиностроительный, 11, 2, 4;
- проспект Стачки, 251А, 253А, 312/1, 400, 252/2, 257, 254/1, 255/2, 304, 302, 306, 318, 243, 243А, 298, 257А, 248;
- улица Капитанская, 5;
- улица Малиновского, 13/2, 11Г;
- улица Пескова, 17П, 17Т, 17/4, 17Д, 17А, 17У, 17О, 17Г;
- садоводческое товарищество «Ростовэнерго»;
- садоводческое товарищество «Садовод-Любитель»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта»;
- общество с ограниченной ответственностью «Астрагал».
