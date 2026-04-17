Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 17 апреля

Без света 17 апреля останутся сотни домов.

Отключения света в Ростове на 17 апреля заметят тысячи жителей сотен домов. Электричество не будут подавать в течение всего рабочего дня. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Нансена, 301-331;

- переулок Поморский;

- переулок Карельский;

- улица Зырянская;

- улица Цюрупы;

- улица Гурьевская;

- улица Абхазская;

- переулок Молдавский;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Украинская, 88-104;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Ленина, 109/5, 113/4, 115;

- переулок Обуховский, 7-11/2;

- улица Турмалиновская, 67-71;

- проспект Буденновский, 3/3;

- улица Тургеневская, 18;

- садоводческое товарищество «Светоч»;

- садоводческое товарищество «Труженик».

С 9:00 до 18:00 свет отключат по следующим адресам:

- переулок Машиностроительный, 11, 2, 4;

- проспект Стачки, 251А, 253А, 312/1, 400, 252/2, 257, 254/1, 255/2, 304, 302, 306, 318, 243, 243А, 298, 257А, 248;

- улица Капитанская, 5;

- улица Малиновского, 13/2, 11Г;

- улица Пескова, 17П, 17Т, 17/4, 17Д, 17А, 17У, 17О, 17Г;

- садоводческое товарищество «Ростовэнерго»;

- садоводческое товарищество «Садовод-Любитель»;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта»;

- общество с ограниченной ответственностью «Астрагал».

