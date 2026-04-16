С 1 сентября в Ростовской области перейдут на электронные транспортные накладные

Переход на электронный документооборот затронет автомобильные, ж/д и авиаперевозки.

С 1 сентября 2026 года в Ростовской области, как и по всей стране, введут обязательный электронный формат транспортных накладных для всех участников перевозок. Об этом сообщили в донском правительстве.

Требование федерального закона касается грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и экспедиторов. Переход на электронный документооборот затронет автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки.

Например, для автоперевозок ЭТН станет основным документом, подтверждающим договор перевозки. Его должны будут формировать в формате XML и подписывать все участники с помощью электронной подписи. Далее информацию потребуется передать в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) через аккредитованного оператора.

Предусмотрены и исключения, такие случаи определяет Минтранс России. Предварительно, перевозки без электронных документов могут разрешить в условиях ЧС, а также при отсутствии технической возможности у участников процесса.

Перевозки, начатые после 1 сентября, должны сопровождаться исключительно электронными накладными.

- Переход на электронные транспортные накладные - шаг к модернизации логистических процессов. Это позволит бизнесу работать эффективнее, сократить издержки и ускорить оборот средств. Кроме того, это возможность повысить прозрачность и предсказуемость транспортной сферы, - отметила заместитель губернатора министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

За нарушение оформления электронных документов предусмотрена административная ответственность. При систематических нарушениях возможна приостановка деятельности компании.

