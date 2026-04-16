В Ростове коллекторы начали требовать с жильцов долги за ЖКУ

Коллекторы стали требовать с ростовчан долги за ЖКУ.

Коллекторы начали требовать с жителей Донской столицы долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал юрист Станислав Авраменко.

Коллекторская организация действует от имени регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Стороны заключили между собой агентский договор. На основании этого документа региональный оператор передал коллекторам списки должников. После этого они начали обзванивать людей, требуя произвести оплату за вывоз и утилизацию мусора.

- Остается вопрос: зачем натравливать на людей специалистов по взысканию задолженности, когда есть другие механизмы решения этого вопроса?

Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в министерстве ЖКХ региона, жителей регулярно информируют о задолженности с помощью квитанций, уведомлений, телефонных звонков. Кроме того, им могут начислять пени за просрочку платежей и даже приостанавливать электроснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение (в зависимости от того, за какую услугу накопился долг). Также человеку направляют досудебную претензию с требованием оплатить ЖКУ, а если это не помогает - взыскивают задолженность через суд.

- С населением ведется информационно-разъяснительная работа о возможностях реструктуризации долга и получения адресной социальной помощи, - рассказали в ведомстве.

По мнению ростовского юриста, поручать взыскание долгов по ЖКУ еще и коллекторам — незаконно. Поэтому он собирается направить соответствующую жалобу в Федеральную антимонопольную службу России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За электричество — больше 787 миллионов, за отопление — больше 500: Сколько жители и компании в Ростове задолжали за ЖКУ

МинЖКХ: Долги за водоснабжение и водоотведение в Ростове достигли 1,5 млрд руб. (подробнее)