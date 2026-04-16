На улице Варфоломеева в Ростове заменят больше двух метров теплотрассы

В Ростове продолжают ремонт теплотрассы на Варфоломеева.

В Ростове на улице Варфоломеева, 215 продолжают ремонтировать теплотрассу. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Специалисты нашли дефект на подающем трубопроводе большого диаметра. Сейчас они откачивают воду, а потом приступят к демонтажу поврежденного участка. Предположительно, заменят 2–2,5 метра трубы.

Теплоснабжающая организация обещает сделать все, чтобы закончить работы как можно быстрее. О сроках завершения пока не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Варфоломеева в Ростове начали ремонт теплосети, подачу ресурса ограничат