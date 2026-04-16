НовостиОбщество16 апреля 2026 16:54

В Милютинском районе возбудили дело о хулиганстве после нападения на подростка

Екатерина ПОПОВА
Екатерина ПОПОВА
Уголовное дело завели в Милютинском районе после нападения группы подростков на 17-летнего школьника.

Уголовное дело завели в Милютинском районе после нападения группы подростков на 17-летнего школьника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Милютинском районе следователи завели уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о нападении на 17-летнего школьника. Об этом сообщили в ростовском следкоме.

По данным следствия, группа несовершеннолетних совершила противоправные действия в отношении подростка прямо в образовательном учреждении. Дело возбудили по статье о хулиганстве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают всех, кто причастен к нападению. Ход расследования взяли на контроль в областном следственном управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ставили на колени и избивали вчетвером»: Екатерина Мизулина рассказала о травле ребенка-инвалида в школе в Ростовской области