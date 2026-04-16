Прокуратура начала проверку после сообщений о травле школьника в Милютинском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
В Милютинском районе прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ об издевательствах группой несовершеннолетних над учеником местной школы.
Внимание надзорного ведомства направлено не только на само происшествие, но и на работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По итогам проверки прокуратура решит, какие меры реагирования необходимо принять.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
