НовостиОбщество16 апреля 2026 18:29

Правительство списало Ростовской области долг более миллиарда рублей

Ростовской области списали долг по бюджетным кредитам
Екатерина ПОПОВА
Ростовской области списали долг по бюджетным кредитам.

Ростовской области списали долг по бюджетным кредитам.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России списало Ростовской области задолженность по бюджетным кредитам — больше миллиарда рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Высвободившиеся средства направят на модернизацию городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и другие важные проекты.

Вместе с донским регионом долги списали и другим территориям. Среди них — Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания составила 31 миллиард рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ожидайте следующего звонка!»: Ростовчанин пожаловался, что коллекторы стали требовать с него долги за коммунальную услугу