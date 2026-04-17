По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 17 апреля немного потеплеет. По области не обойдется без дождей и туманов, но температура вырастет в отдельных районах еще выше. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 17 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Погода в Ростове-на-Дону 17 апреля обойдется без существенных осадков. Южный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 5 - 10 м/с. В ночь на 18 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточной четверти задует со скоростью 5 - 10 м/с.

В Ростовской области в пятницу — облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидается небольшой дождь, утром местами туман. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с. В ночь на субботу — облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточной четверти разовьет скорость до 5 - 10 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 17 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +17 — +19 градусов. В ночь на 18 апреля столбики термометров опустятся до +7 — +9 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +12 до +17 градусов, местами до +20. В ночь на субботу ожидается от +6 до +11 градусов, местами похолодает до +3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба. Давление, как и другие метеопараметры, остается стабильным.

