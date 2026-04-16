НовостиПроисшествия16 апреля 2026 21:52

Жителя КЧР осудят за интимные фото бывшей жены, которые он показал из мести

Мужчина выложил снимки на сайте знакомств из мести за алименты
Татьяна ТИХОНОВА
Публикация интимных фото бывшей жены из мести привела человека к уголовному делу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесской Республике житель региона пойдет под суд за публикацию интимных фото своей бывшей жены. Об этом рассказывает издание «АиФ – Северный Кавказ».

Речь идет о жителе Урупского района. По данным республиканского СУ СК России, инцидент произошел в 2025 году. Бывшая супруга потребовала от мужчины алименты.

Тот решил отомстить. Обвиняемый разместил на сайте знакомств интимные фотографии женщины. Снимки остались у него после развода.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Статья — незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну.

Сейчас дело передано в суд.

