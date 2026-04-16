Жителя КЧР осудят за интимные фото бывшей жены, которые он показал из мести

Публикация интимных фото бывшей жены из мести привела человека к уголовному делу.

В Карачаево-Черкесской Республике житель региона пойдет под суд за публикацию интимных фото своей бывшей жены. Об этом рассказывает издание «АиФ – Северный Кавказ».

Речь идет о жителе Урупского района. По данным республиканского СУ СК России, инцидент произошел в 2025 году. Бывшая супруга потребовала от мужчины алименты.

Тот решил отомстить. Обвиняемый разместил на сайте знакомств интимные фотографии женщины. Снимки остались у него после развода.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Статья — незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну.

Сейчас дело передано в суд.

