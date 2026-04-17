В Ростовской области девять техногенных пожаров потушили за сутки.

В Ростовской области семь техногенных пожаров потушили за сутки 16 апреля. Об этом сообщили в социальных сетях регионального управления МЧС. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий семи автомобильных аварий.

Ликвидированы последствия пяти ДТП. По данным МЧС, привлекались 96 человек, 24 единиц техники.

- На 17 апреля запланировано 50 выжиганий сухой растительности в 16 муниципалитетах, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее пожар произошел в Родионово-Несветайском районе. В хуторе Большой Должик загорелся частный дом. Пламя быстро распространилось на 15 квадратных метров. С огнем боролись восемь пожарных на двух машинах.

Во время тушения внутри дома спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным экспертов, причиной трагедии стало неосторожное курение.

