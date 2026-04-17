Более 26 млн рублей из-за долга за ремонт взыскали в Ростове с «Донречфлота»

Слушания состоялись в Арбитражном суде Ростовской области.

Арбитражный суд Ростовской области поддержал иск о взыскании более 26 млн рублей с АО «Донречфлот». Информация указана в электронной картотеке дел инстанции.

Истец - ООО «Мидель-Судостроитель». По информации суда, компания оформила финансовые претензии из-за долга заказчика после ремонта теплохода «Волго-Дон 5038».

Оказалось, судно обновили в 2025 году. По условиям договора, за эти работы должны были заплатить 26,2 млн рублей, но в итоге было перечислено только 2,4 млн рублей. Остальная сумма осталась невыплаченной даже после претензии от исполнителя.

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с ответчика 23,7 млн рублей, еще 2,2 млн рублей пени, а также пени, исходя из ставки 0,05%, начиная с середины апреля 2026 года. Кроме того, организация должна оплатить расходы по уплате госпошлины в 477,3 тысячи рублей.

Судебное решение утвердили 15 апреля 2026 года, оно вступит в силу в течение месяца после этого, если не будет апелляционной жалобы.

