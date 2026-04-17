На ремонт участка трассы в Ростовской области выделили 20,8 млн рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В Волгодонском районе Ростовской области отремонтируют участок межмуниципальной трассы протяженностью в 1,7 км. На эти цели потратят 20,8 млн рублей, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Ремонт запланировали на участке автодороги от трассы «Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск» до хуторов Титов и Потапов. Подрядчик уложит новое покрытие, отремонтирует водопропускные трубы, а также нанесет горизонтальную разметку. Обновление проезжей части запланировано в рамках в нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- От состояния дорог, зависит повседневная жизнь донской глубинки. Поэтому модернизация дорожной сети - важная задача, которая решается в нашем регионе, - отметил депутат Законодательного собрания Ростовской области от Волгодонского района Максим Гелас.

Завершить работы подрядчик планирует к концу лета.

- Каждый отремонтированный километр - шаг к улучшению качества жизни. Надежное дорожное сообщение с районным центром и федеральной трассой «Дон» напрямую влияет на социально-экономическое развитие территории и связанность региона, - добавила заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

