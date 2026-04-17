Пять мировых судей назначили на судебные участки в Ростовской области

Парламентарии Ростовской области избрали пять мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона 17 апреля 2026 года.

На трехлетний срок полномочий избраны:

Елена Кравцова - в Белокалитвинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 8. В 2010 году окончила РЮИ МВД России. Имеет более 14 лет стажа юридической работы. Ранее занимала должность помощника судьи Ростовского областного суда;

Елена Абраменко - в Красносулинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 1. В 2014 году окончила Донской юридический институт, имеет более 11 лет стажа. Ранее также работала в Ростовском областном суде;

Екатерина Кравченко - в Матвеево-Курганский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 2. В 2009 году окончила Таганрогский институт управления и экономики. Стаж юридической работы - более 14 лет. Ранее была помощником председателя суда Матвеево-Курганского района.

Без ограничения срока полномочий избраны:

Дмитрий Замковой - в Белокалитвинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 5. В 2004 году окончил Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Имеет более 21 года юридического стажа. Ранее также занимал должность мирового судьи на участке № 5 Белокалитвинского района.

Юрий Тарасов - на должность мирового судьи Сальского судебного района Ростовской области, на судебный участок №7. В 2007 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ. Стаж работы - более 18 лет. Ранее также занимал должность мирового судьи на участке № 7 Сальского района.

Напомним, впервые мировых судей назначают на трехлетний срок полномочий, повторно служителей Фемиды назначают без срока ограничений полномочий.

