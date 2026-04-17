Конфликт между школьниками прокомментировали в минобразования Ростовской области

Дети уже принесли извинения и помирились. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После проверки конфликта в одной из школ Ростовской области подтвердилась драка между ребятами, но унижений подростка с ОВЗ не было. Об этом сообщили в донском министерстве образования.

- По данным администрации района, информация в ряде СМИ о том, что подростка с ОВЗ заставляли раздеваться и делать другие аморальные вещи, не подтвердилась, - подчеркнули в министерстве.

Предварительно, в апреле 2026 года чертверо учеников 6 и 8 классов поссорились с другими учениками 6 класса. Это произошло на удаленной части школьного двора, скрытой от дежурного учителя и камер наблюдения.

На следующий день администрация школы провела проверку, были приняты меры по урегулированию ситуации. Дети принесли извинения и помирились.

10 апреля информацию передали в комиссию по делам несовершеннолетних, а 14 апреля состоялось заседение комиссии. На этой встрече ребята снова сообщили, что раскаиваются и попросили прощения. Зачинщиков конфликта поставили на профилактический учет.

- Это не длительный конфликт. Ранее вражды между школьниками не было. Одни дети требовали принести извинения девочке, которую пострадавший обидел ранее. Сам пострадавший - шестиклассник. Мальчик инвалид по зрению, учится по индивидуальной адаптированной программе. Двое из четырех участников ссоры также имеют ОВЗ и обучаются по адаптированной программе. Один из них состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, - рассказали в министрестве образования Ростовской области.

За ситуацией в школе сейчас наююлюдают. В отношении одного из ребят озбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следствие еще не завершено.

Напомним, в конфликте начали разбираться после сообщений, поступивших к главе Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной.

