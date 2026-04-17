Юрий Слюсарь прокомментировал возможное строительство АЭС в Ростовской области

Фото: Александр ГЛУЗ.
В ходе выступления перед депутатами донского парламента губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что окончательного решения по размещению новой атомной электростанции в регионе на данный момент нет. Обсуждение перспектив строительства находится на начальной стадии.
Глава региона сообщил, что в 2025 году создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли члены областного правительства, представители профильных министерств, специалисты атомной отрасли и муниципалитетов.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что у области есть время для детальной проработки вопроса. Он отметил, что, несмотря на отсутствие прямого дефицита генерации в самом регионе, энергосистема Юга России в целом испытывает повышенные нагрузки в пиковые периоды.
Губернатор уточнил, что «Росатом» рассматривает несколько возможных площадок для размещения новых мощностей, и у донского правительства есть своя позиция по этому вопросу, однако озвучивать ее преждевременно.
