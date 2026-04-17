В Ростове вынесли приговор коллаборационисту из Екатеринбурга

В Ростове-на-Дону жителя Екатеринбурга осудили за призывы к экстремизму, участие в запрещенном террористическом сообществе, а также за покушение на теракт. Об этом рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По информации суда, в августе 2023 года мужчина опубликовал призывы к насильственным действиям по мотивам политической и идеологической ненависти, а также посты с оправданием действий террористической организации.

Позже экстремист начал переписку с представителем террористической организации, заполнил анкету и пообещал выполнять задания. Еще через время он сам предложил совершить теракт в отношении сотрудников отдела судебных приставов. Он узнал у сообщников о тайнике с оружием и боеприпасами в Астрахани, прибыл туда в декабре 2023 года и был задержан.

В Ростове коллаборационисту назначили 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

