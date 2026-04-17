Еще в трех старинных поселениях на юго-востоке Дона появилась устойчивая сотовая связь

В юго-восточной части Ростовской области завершили технические работы по установке телеком-оборудования еще в трех населенных пунктах. Теперь высокоскоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь стали доступны для жителей и гостей хуторов Камышовка и Савоськин, а также села Подгорное, где в общей сложности проживает около 3,5 тысяч человек.

Населенные пункты, в которых впервые появилась связь МТС, расположены в трех муниципальных районах донского региона — Орловском, Зимовниковском и Ремонтненском – ведут свою историю еще с конца XIX века. Теперь благодаря подключению к сети жители смогут комфортно пользоваться разными цифровыми сервисами на скорости до 90 Мбит/с: общаться по видеосвязи, получать услуги онлайн, дистанционно учиться и работать. Также оставаться на связи смогут и те, кто приезжает посмотреть на расположенные поблизости от хутора Камышевка памятники археологии – курганные группы.

- Для нас важно, чтобы сеть работала не только в больших городах Ростовской области, но и в селах, поселках, хуторах региона. Это позволит сельским жителям иметь равный доступ к интернету и пользоваться всеми преимуществами цифровых сервисов. Важно понимать, что жители таких небольших населенных пунктов зачастую заняты в сельском хозяйстве, ведут личное подсобное хозяйство и интернет для них может стать дополнительным инструментом для развития своего дела. А для всех, кто планирует поездки в эти места, важно оставаться на связи с родными — это вопрос комфорта, - сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Кроме того, технические специалисты компании улучшили сеть еще в пяти населенных пунктах юго-востока Дона – селах Кичкино и Заветное Заветинского района, Новый Егорлык и Сандата Сальского района, а также в селе Развильное Песчанокопского района. В совокупности в этих селах проживает более 19,5 тысяч человек.