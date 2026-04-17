Глава Ростовской области рассказал депутатам о стартовавших в 2025 году проектах

Губернатор Юрий Слюсарь выступил с отчетом о работе правительства за 2025 год. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе отчета о работе правительства за 2025 год рассказал депутатам донского правительства о важных проектах, запущенных по его инициативе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В прошлом году основным механизмом градостроительной политики стало комплексное развитие территорий с передачей ряда функций от муниципалитетов на областной уровень.

- Принципиальный подход заключается в том, чтобы разрешать строить жилье только вместе с социальной инфраструктурой. Все объекты должны вписываться в архитектурный облик, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

Кроме того, в Ростовской области определили 49 опорных населенных пунктов. Инфраструктуру этих территорий развивают в рамках регионального проекта. Также в прошлом году заключили два договора о комплексном развитии территорий в Аксае. На данный момент в работе еще пять договоров КРТ в Ростове и Аксае.

Вместе с этим на Дону ввели более 2 млн 760 тысяч кв. метров жилья. Область оказалась на девятом месте в стране по этому показателю.

Также по инициативе Юрия Слюсаря стартовал проект «Территория детства». Речь идет о программе по обустройству и дооснащению детских и спортивных площадок. Работы реализуются во всех 55 территориях Дона, привели в порядок уже более 150 площадок.

Программа рождаемости в 2025 году была дополнена новыми мерами поддержки. Также дополнительные возможности поддержки ввели с января 2026 года.

В 2025 году запустили проект «Поезд здоровья». Медики сделали выезды в 48 территорий и проконсультировали более 24 тысяч человек, в том числе осмотрели более 6 тысяч детей.

Еще одним важным решением 2025 года стало назначение дополнительной региональной выплаты в 1 млн рублей для участников программы «Земский работник культуры». Каждый прошедший конкурс специалист вместе с федеральной поддержкой получил 2 млн рублей. Ростовская область оказалась единственным регионом в России, где приняли подобное решение.

