На Дону многодетным семьям будут компенсировать половину стоимости учебы за каждого ребенка.

В Ростовской области компенсируют учебу каждого ребенка из многодетных семей. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Законодательного собрания региона Александр Ищенко. Депутаты утвердили соответствующие изменения в областной закон.

Речь идет о возмещении половины стоимости платного обучения в колледжах или вузах. В прежней редакции документа льгота полагалась только на одного студента. Теперь важную финансовую поддержку официально расширили на всех детей из больших семей.

- Это решение снимет большой груз проблем с каждой многодетной семьи, которая для себя размышляет, где и как будет учиться ребенок после того, как он закончит школу, — подчеркнул Александр Ищенко.

Кроме того, донской парламент принял еще одно нововведение. Теперь пунктами проката предметов первой необходимости для новорожденных смогут пользоваться одинокие мамы или папы. Ранее бесплатные детские вещи выдавали исключительно полным семьям.

