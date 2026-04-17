В Ростовской области начали готовить пляжи к купальному сезону.

В Ростовской области водолазы начали готовить пляжи к купальному сезону. Об этом рассказали в правительстве региона. Одним из первых муниципалитетов, где стартовали работы на воде, стал Волгодонск.

- Водолазы уже проверили дно десяти пляжей. Задача — подготовить зоны отдыха до начала сезона, чтобы жители и гости региона во время летнего отпуска чувствовали себя комфортно и безопасно, — рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Сейчас специалисты расчищают берега и достают из водоемов опасные предметы, о которые можно пораниться. Вскоре на пляжи начнут завозить свежий песок и необходимое оборудование. Параллельно в регионе активно обучают матросов-спасателей для дежурства на вышках.

Напомним, в 2025 году на территории Ростовской области действовало около 100 официальных пляжей и более 90 мест отдыха у воды. Безопасность жителей тогда обеспечивали порядка тысячи сотрудников экстренных служб.

