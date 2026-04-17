В Ростовской области официально учредили День ветеранов боевых действий.

В Ростовской области официально учредили День ветеранов боевых действий. Об этом в своих социальных сетях рассказал председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко. Новую памятную дату будут ежегодно отмечать 1 июля.

Ранее донские общественные организации по собственной инициативе устраивали в этот день тематические мероприятия. Они чествовали военнослужащих, выполнявших государственные задачи в разные исторические периоды. Теперь инициатива ветеранов обрела официальный статус и закреплена законом.

- Это еще одна форма признания заслуг всех боевых ветеранов, в том числе участников специальной военной операции. Теперь эту дату в календаре необходимо наполнить торжественным и воспитательным патриотическим содержанием, — подчеркнул Александр Ищенко.

Напомним, в Ростовской области действует масштабный комплекс мер поддержки для защитников Отечества и их семей. Власти регулярно расширяют список льгот. В частности, участникам спецоперации и их родным компенсируют расходы на газификацию жилья и освобождают от уплаты транспортного налога.

