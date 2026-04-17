Студенткам заплатят за рождение ребенка и выдадут электронные сертификаты на Дону. Фото: Правительство РО.

Юрий Слюсарь представил отчет о работе правительства Ростовской области. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства. Доклад прозвучал перед депутатами Законодательного собрания.

- Благополучие жителей региона выступает нашим безусловным приоритетом. Поэтому бюджет Ростовской области сохраняет социальную направленность. Более 70% расходов идет именно на эту сферу, — отметил Юрий Слюсарь.

Большое внимание в регионе уделяют медицине и демографии. На Дону обновляют больницы, развивают мобильные бригады врачей и помогают молодым специалистам с покупкой жилья. Для многодетных семей и студенток-матерей ввели новые льготы, включая выплаты по 100 тысяч рублей беременным. А на малышей, рожденных с января 2026 года, теперь выдают подарочный сертификат на 20 тысяч рублей.

Напомним, в Ростовской области сейчас действует 21 региональный проект. Работу ведут в рамках четырех крупных национальных программ. Все эти инициативы направлены на развитие активной жизни, помощь семьям, подготовку кадров и поддержку молодежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходный дом Котлярова в Ростове получил статус объекта культурного наследия

Старинный дом на улице Станиславского в Ростове признали объектом культурного наследия (подробности)