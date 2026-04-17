Эксперты заявили, что инфляция в Ростовской области замедлилась до 5,59%

Продукты начали дешеветь на фоне замедления инфляции в Ростовской области.

Инфляция в Ростовской области замедлилась до 5,59% в марте. Об этом сообщили на региональном сайте Центробанка со ссылкой на данные Росстата. Специалисты зафиксировали общее снижение темпов роста цен.

По данным ведомства, продовольственные товары за прошедший месяц немного подешевели. Непродовольственные вещи подорожали, но весьма умеренно. Сильнее всего по кошелькам ростовчан ударила только стоимость различных услуг.

- С исключением сезонности цены в марте выросли менее существенно, чем в феврале. В основном это объясняется увеличением предложения ряда продуктов питания, — пояснили аналитики ведомства.

Напомним, годовая инфляция по всей России также продолжает снижаться. Сейчас этот показатель по стране составляет 5,86 процента. В дальнейшем специалисты Банка России планируют сдерживать рост цен до целевой отметки в четыре процента.

