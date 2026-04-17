Врачи ростовской поликлиники вовремя распознали у пациентки коварное заболевание.

В Ростове врачи выявили диабет у подростка с сильной жаждой. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Четырнадцатилетняя девочка пришла на прием к участковому педиатру в городскую поликлинику № 12. Школьница пожаловалась специалисту на постоянное желание пить воду.

До этого за медицинской помощью подросток не обращался. Врач сразу же назначил пациентке полное лабораторное обследование. Результаты анализов показали опасное повышение уровня глюкозы в крови. После этого девочку незамедлительно направили в специализированный стационар.

- В больнице пациентке установлен диагноз сахарный диабет первого типа. Специалисты уже начали проводить необходимую терапию. Повышенная жажда является одним из самых ранних признаков этого заболевания, — пояснили в областном министерстве здравоохранения.

