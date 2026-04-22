В среду на область обрушатся ливни и грозы, а в северных районах пойдет мокрый снег. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 22 апреля продолжит тенденцию к похолоданию. Ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, а в отдельных районах возможны заморозки и мокрый снег. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 22 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром пройдет сильный дождь, возможна гроза, а днем осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость до 9 - 14 м/с, при грозе порывы достигнут 15 м/с. В ночь на 23 апреля также будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в среду будет облачно с прояснениями. Утром ожидаются небольшой и умеренный дождь, местами сильный дождь, гроза, по северу с мокрым снегом. Днем в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер задует со скоростью 9 - 14 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на четверг в отдельных районах возможен небольшой дождь. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 22 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +9 — +11 градусов. В ночь на 23 апреля столбики термометров опустятся до +2 — +4 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +6 до +11 градусов, по югу и востоку потеплеет до +15. В ночь на четверг ожидается от 0 до +5 градусов, в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 — -3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростову требуется по 5 млрд рублей в год на приведение затрат к нормативу.

Александр Скрябин: Требуется по 5 млрд рублей в год в течение десяти лет, чтобы довести до норматива 70 процентов стоимости Ростова ( подробнее )