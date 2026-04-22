На севере Ростовской области в ночь на 22 апреля отразили атаку БПЛА

В Ростовской области вновь работали силы и средства ПВО. На этот раз вражеский удар был отражен в Верхнедонском районе, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, информация о разрушениях на земле и раненых не поступала.
— Информация будет уточняться, — сказал глава региона.
Также он предупредил, что по состоянию на шесть утра 22 апреля все еще сохранялась опасность атаки беспилотников.
