Ростовская область подписала соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве

В рамках деловой программы Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» достигнуты важные договоренности о сотрудничестве. Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области.

Донской регион расширяет деловое партнерство с Республикой Узбекистан. Новые договоренности были достигнуты в Ташкенте в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Ключевым событием стало подписание соглашения о развитии совместного производства между компанией «СКАТ ТЕХНО» и узбекским предприятием «ВИДКОМ». Церемония прошла при участии статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова и замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева.

В планах — увеличение выпуска систем бесперебойного питания, видеонаблюдения и охранно-пожарного оборудования для нужд местной промышленности. Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, возглавляющий делегацию региона, отметил значимость этого партнерства:

- Текущее соглашение открывает дополнительные возможности для создания совместных мощностей и укрепления технологического суверенитета.

