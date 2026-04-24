В Ростовской области рождаемость ежегодно снижается на 5%

На Дону снижается рождаемость. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Снижение рождаемости отметили в Ростовской области, такая же ситуация наблюдается в целом по России. Об этом рассказала заместитель губернатора Олеся Старжинская.

- Уровень младенческой смертности - 3,2. У нас снижается количество рождений приблизительно на 5% в год. В целом по стране сейчас беспрецедентно низкий уровень младенческой смертности. Уровень материнской смертности тоже очень низкий, - прокомментировала Олеся Старжинская.

Замгубернатора отметила эффективность работы в рамках нацпроектов, в том числе национальных проектов «Семья» и «Демография». На Дону существует комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми и рождаемости. В основном речь идет о финансовой помощи. Например, оформляются выплаты для беременных студенток или для семей, в которых планируют вторых и третьих детей.

Ранее сообщалось, что за январь - февраль 2025 года разница между смертностью и рождаемостью (естественная убыль населения) в Ростовской области составила 4 278 человек. За январь-февраль 2024 года показатель фиксировался на уровне в 4 670 человек.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Новое приемное отделение БСМП в Ростове планируют полностью открыть в июне

Замгубернатора рассказала о сроках открытия приемного отделения БСМП в Ростове (подробности)