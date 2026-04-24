В Ростовской области рассмотрят иск из-за ущерба курганам федерального значения

Исковые претензии рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде Ростовской области приняли к рассмотрению иск регионального комитета по охране объектов культурного наследия к публично-правовой строительной компании.

Истец заявил претензию из-за ущерба, нанесенного объектам археологического наследия федерального значения, и потребовал взыскать с ответчика 286 млн рублей.

Детали судебного спора в документации не уточняют.

Перед слушаниями, которые назначили на 1 июня 2026 года, истцу порекомендовали уточнить требования и представить дополнительные доказательства. Ответчику нужно составить письменный отзыв на исковое заявление.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

17,5 млн рублей взыскали с бизнесмена из Ростовской области за уничтожение почвы

Кассационный суд оставил в силе наказание за ущерб землям в Пролетарском районе Дона (подробности)