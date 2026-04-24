НовостиОбщество24 апреля 2026 8:13

267 кг рыбы и 6 кг икры без маркировки нашли в продаже в Новочеркасске

Ангелина СКИБА
Проверку в торговых точках провели в рамках операции «Путина-2026».

В шести торговых точках Новочеркасска нашли партии рыбы и икры без маркировки и ветеринарных документов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области сообщает «Город N».

- Среди изъятого - 113 кг свежей рыбы (толстолобик, канадский сом, карась серебряный и сельдь), 148 кг пищевой рыбной продукции, включая замороженную рыбу, а также 6 кг лососевой и икры сазана, - говорится в публикации.

Проверку провели в рамках операции «Путина-2026». В инспекции участвовали сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции, специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарной службы.

