В Ростове трех мужчин осудили за публикации экстремистских постов в Интернете

Слушания состоялись в Южном окружном военном суде.

В Ростове-на-Дону осудили троих обвиняемых в публикации экстремистских интернет-постов. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

По данным суда, мужчины объединились в радикально-исламистскую террористическую группировку в 2018 году. Позже каждый из сообщников опубликовал в сети видеоролики, одобряющие терроризм, а также насилие по отношению к представителям другой веры.

Суд в Ростове признал подсудимых виновными и назначил от 17 до 23 лет колонии строгого режима.

