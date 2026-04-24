НовостиПроисшествия24 апреля 2026 9:17

В Ростове трех мужчин осудили за публикации экстремистских постов в Интернете

Трое экстремистов получили в Ростове от 17 до 23 лет колонии
Ангелина СКИБА
Слушания состоялись в Южном окружном военном суде.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону осудили троих обвиняемых в публикации экстремистских интернет-постов. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

По данным суда, мужчины объединились в радикально-исламистскую террористическую группировку в 2018 году. Позже каждый из сообщников опубликовал в сети видеоролики, одобряющие терроризм, а также насилие по отношению к представителям другой веры.

Суд в Ростове признал подсудимых виновными и назначил от 17 до 23 лет колонии строгого режима.

