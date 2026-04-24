Обновленные тарифы на ритуальные услуги утвердили в Ростове

Речь идет о похоронных услугах в перечне АО «Специализированных коммунальных услуг Ростова-на-Дону». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону изменили цены на гарантированный перечень похоронных услуг. Утвержденный в апреле документ опубликован на сайте городской администрации, он отличается от январского.

Стоимость регистрационного знака (таблички) теперь составляет 138,52 рубля. Предоставление и доставка гроба, а также других предметов, необходимых для погребения при захоронении в землю - около 4 тысяч рублей, при кремации - 3,9 тысячи рублей.

Перевозка останков умершего на кладбище (в крематорий) - от 1,1 до 2,7 тысячи рублей. Стоимость варьируется в зависимости от точки маршрута, больше всего стоит услуга по перевозке на Ростовское кладбище.

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - от 2,5 тысячи до 4 тысяч рублей.

В публикации указаны не все расценки, с более подробной информацией можно ознакомиться в постановлении.

