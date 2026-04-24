Ростовские миллиардеры попали в рейтинг Forbes

Два ростовских бизнесмена вошли в новый рейтинг Forbes. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В свежем рейтинге Forbes оказались два предпринимателя из Ростовской области. Сотую строчку занял генеральный директор компании – одного из крупнейших зерноэкспортеров в стране Вадим Викулов. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов. За год оно выросло на 950 миллионов.

На 154-м месте расположился исполнительный председатель сети Gloria Jeans Владимир Мельников с капиталом в один миллиард долларов. За год его состояние уменьшилось на 300 миллионов долларов.

