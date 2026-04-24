НовостиОбщество24 апреля 2026 15:40

Учитель из Константиновского района Юлия Волкова стала лучшим педагогом Дона

Учитель из Константиновского района представит Дон на всероссийском конкурсе «Учитель года России»
Екатерина ПОПОВА
Учитель из Константиновского района представит Дон на всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове назвали победителей регионального этапа конкурса «Учитель года Дона». Абсолютным победителем в главной номинации стала Юлия Волкова — учитель русского языка и литературы из школы №2 Константиновского района. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

Осенью она поедет на федеральный этап конкурса «Учитель года России». Победитель получит один миллион рублей. Тройка финалистов и победители в других номинациях получат от 150 до 200 тысяч рублей.

Отметим, в этом году конкурс прошел в Азове на площадках школы №16 и детского сада №29. 120 участников три дня проводили занятия для детей, мастер-классы для коллег, решали кейсы и проходили пединтервью.

