Учитель из Константиновского района Юлия Волкова стала лучшим педагогом Дона

Учитель из Константиновского района представит Дон на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове назвали победителей регионального этапа конкурса «Учитель года Дона». Абсолютным победителем в главной номинации стала Юлия Волкова — учитель русского языка и литературы из школы №2 Константиновского района. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

Осенью она поедет на федеральный этап конкурса «Учитель года России». Победитель получит один миллион рублей. Тройка финалистов и победители в других номинациях получат от 150 до 200 тысяч рублей.

Отметим, в этом году конкурс прошел в Азове на площадках школы №16 и детского сада №29. 120 участников три дня проводили занятия для детей, мастер-классы для коллег, решали кейсы и проходили пединтервью.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вряд ли ты захочешь говорить»: Под Ростовом беременная разгромила машину гражданского мужа, усомнившегося в отцовстве