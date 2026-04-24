Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2026 16:27

В Ростове начали тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус»

В Ростове до конца июня будут тестировать электробус «Сириус» на городских маршрутах
Екатерина ПОПОВА
В Ростове до конца июня будут тестировать электробус «Сириус» на городских маршрутах.

В Ростове до конца июня будут тестировать электробус «Сириус» на городских маршрутах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове начали тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус» на городских маршрутах. Испытания продлятся до конца июня. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Электробус оснащен системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру и для пассажиров, и для водителя.

Машина может вместить 107 человек. Для сидения предусмотрено 37 мест. Весь салон имеет низкий пол. На ровной дороге без подъемов и при половине пассажиров электробус способен проехать без подзарядки больше 200 километров.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Световой короб, страховые доски и метка для пожарных: О чем говорят уцелевшие таблички с фасадов старинных домов в Ростове