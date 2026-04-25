НовостиОбщество25 апреля 2026 4:15

В Ростовской области в четырех районах сбили дроны

Около десятка беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 25 апреля
Екатерина РУДЕНКО
В ночь на субботу, 25 апреля, в Ростовской области в четырех районах сбили дроны. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

Системы противовоздушной обороны уничтожили около десятка вражеских беспилотников. Опасные аппараты перехватили в небе над Чертковским, Милютинским, Миллеровским и Неклиновским районами.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные будут уточняться, — подчеркнул глава донского региона.

Напомним, утром 23 апреля на Дону тоже отражали налет беспилотников. Тогда обломки уничтоженных воздушных целей упали на территорию коммерческого предприятия. В результате инцидента получила повреждения местная эстакада. Обошлось без человеческих жертв.

