В Туркменистан экспортировали новую партию донской мороженой рыбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Ростовской области в Туркменистан экспортировали новую партию донской мороженой рыбы. Об этом рассказали в социальных сетях межрегионального управления Россельхознадзора. Груз весом в двадцать тонн успешно прошел проверку в Таганроге.

Специалисты осматривали товар с 13 по 17 апреля. Предприятие получило право продавать свою продукцию за границу после строгой проверки. Эксперты подтвердили, что рыба полностью соответствует всем международным стандартам.

- Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество подтверждено результатами лабораторных исследований. Разрешение на вывоз с территории страны выдано в автоматизированной системе, — пояснили в ведомстве.

Напомним, донские производители регулярно поставляют рыбную продукцию в дружественные страны. Перед отправкой за границу каждый груз обязательно осматривают инспекторы и ветеринарные врачи. Они тщательно следят за соблюдением всех санитарных норм.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апрель атакует «каспиец»: Накроют ли дожди Ростовскую область и каких температур ждать, рассказал климатолог

Прогноз погоды в Ростовской области до конца апреля составил климатолог Иошпа (подробнее)